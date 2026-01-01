Svizzera: Tajani, 'escluso attentato, identificazione corpi complessa'

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Le informazioni che arrivano dalle autorità svizzere parlano di un bilancio ancora provvisorio: le vittime potrebbero essere circa quaranta, secondo dati non ufficiali della polizia, mentre i feriti sarebbero oltre cento e sono stati trasferiti in diversi osped...

Roma, 1 gen (Adnkronos) – "Le informazioni che arrivano dalle autorità svizzere parlano di un bilancio ancora provvisorio: le vittime potrebbero essere circa quaranta, secondo dati non ufficiali della polizia, mentre i feriti sarebbero oltre cento e sono stati trasferiti in diversi ospedali del Paese. L’identificazione dei corpi sarà lunga e complessa, perché molti risultano gravemente carbonizzati".

Lo ha detto Antonio Tajani a SkyTg24.

"Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato durante una festa frequentata da giovani, ma anche questo aspetto è ancora in fase di verifica. L’Italia ha immediatamente manifestato la propria solidarietà offrendo supporto sanitario e logistico. Ho avuto contatti con l’assessore Bertolaso e con il ministro svizzero Castelli per assicurare la piena collaborazione italiana -ha proseguito il ministro degli Esteri-. Polizia e magistratura svizzera escludono l’ipotesi di un attentato. Si tratta di una disgrazia provocata da un incendio”.