Tabacco: La Pietra (Agricoltura), “filiera eccellenza italiana, accordi decisivi per investimenti e

“La filiera del tabacco in Italia rappresenta sicuramente un’eccellenza. Siamo i maggiori produttori in Europa e rivendichiamo il fatto di essere tra i migliori non soltanto in termini di qualità, ma anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale di un prodotto estremamente particolare”. Lo ha dichiarato il sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio La Pietra, intervenendo a margine della firma del Memorandum sulla filiera del tabacco siglato a Napoli tra BAT Italia, New Tab e PROTAB Italia, un’intesa che coinvolge istituzioni, organizzazioni agricole e industria con l’obiettivo di rafforzare un comparto strategico per l’economia nazionale e per diversi territori, in particolare del Mezzogiorno. Nel suo intervento, La Pietra ha evidenziato come il modello della filiera organizzata rappresenti uno degli strumenti più efficaci per garantire stabilità e prospettive al settore agricolo. “Fare questi accordi è estremamente importante – ha spiegato – perché consente agli agricoltori di avere una visione di medio-lungo periodo, di programmare le attività produttive e di investire con maggiore serenità. Significa creare le condizioni per uno sviluppo strutturato, riducendo l’incertezza e rafforzando il legame tra produzione agricola e industria di trasformazione”. Il sottosegretario ha quindi ribadito con forza l’impegno del Governo nel sostenere questo modello: “Crediamo molto nelle filiere, tant’è che abbiamo investito oltre 4,5 miliardi di euro negli accordi di filiera. È una scelta strategica che punta ad ammodernare il sistema agricolo italiano, favorendo l’introduzione di tecnologie avanzate e processi innovativi in grado di migliorare l’efficienza produttiva”.

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