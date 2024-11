Taiwan: caccia Usa sorvola lo Stretto

Taipei, 26 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Un aereo militare degli Stati Uniti ha sorvolato lo "spazio aereo internazionale" sullo Stretto di Taiwan, nel contesto dell'aumento delle tensioni tra la Cina e le autorità dell'isola. Pechino non ha finora commentato l'...

Taipei, 26 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Un aereo militare degli Stati Uniti ha sorvolato lo "spazio aereo internazionale" sullo Stretto di Taiwan, nel contesto dell'aumento delle tensioni tra la Cina e le autorità dell'isola. Pechino non ha finora commentato l'attività di Washington. La 7a flotta della Marina statunitense ha specificato in un comunicato che un P-8A Poseidon "è transitato attraverso lo Stretto di Taiwan, nello spazio aereo internazionale. Operando nello Stretto di Taiwan in linea con il diritto internazionale, gli Stati Uniti difendono i diritti di navigazione e le libertà di tutte le nazioni".

"Il sorvolo dell'aereo nello Stretto di Taiwan dimostra l'impegno degli Stati Uniti per una regione indo-pacifica libera e aperta", ha aggiunto la Marina americana, sottolineando che "l'esercito americano vola, naviga e opera ovunque lo consenta il diritto internazionale".