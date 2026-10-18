Questo pomeriggio la capitale lombarda è stata nuovamente teatro di episodi di violenza che hanno colpito sia il centro che le zone periferiche, con saccheggi, danni agli esercizi commerciali e scontri tra gruppi. Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego ha fornito un resoconto in tempo reale, confermando l’entità delle aggressioni e la necessità di un intervento rapido da parte delle autorità.

Di fronte a questa emergenza, il segretario nazionale Antonio Tajani ha indetto una riunione straordinaria dei vertici di Forza Italia nella sede milanese. All’incontro hanno partecipato rappresentanti regionali, esperti di sicurezza urbana e responsabili delle politiche locali, con l’obiettivo di definire le linee di intervento da richiedere allo Stato.

Decisioni prese nella riunione guidata da Tajani

Durante l’assemblea, Tajani ha sottolineato l’urgente necessità di potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Il partito ha chiesto l’invio immediato di ulteriori unità di polizia e delle forze armate già impegnate nella gestione della sicurezza, al fine di garantire una risposta capillare alle emergenze. Inoltre, è stato richiesto un rafforzamento dei dispositivi del programma Strade Sicure per dotare le aree più colpite di una sorveglianza continua e di mezzi di intervento rapido.

Richieste operative: più polizia, forze armate e Strade Sicure

Forza Italia ha insistito perché le autorità forniscano alle forze dell’ordine gli strumenti normativi necessari per arrestare i minorenni coinvolti in atti di devastazione e saccheggio. Il partito ha richiesto una semplificazione delle procedure di fermo per i giovani, in particolare per i casi più gravi, e ha chiesto di accelerare l’iter legislativo per rendere più facilmente imputabili i minori tra i 14 e i 17 anni. L’obiettivo è duplice: garantire una risposta efficace sul campo e dare un segnale chiaro di deterrenza.

Strumenti normativi per i minorenni coinvolti

Le proposte normative includono la revisione del codice penale in materia di responsabilità minorile, con l’intento di estendere le tipologie di reato perseguibili ai giovani di età compresa tra 14 e 17 anni, soprattutto in situazioni di devastazione e saccheggio. Inoltre, è stato suggerito di dotare le forze dell’ordine di protocolli operativi specifici per gli interventi su minori, prevedendo, ad esempio, l’uso di misure educative alternative alla detenzione, ma con una maggiore capacità di perseguimento in caso di recidiva.

Invito al Consiglio dei Ministri a intervenire a Milano

Come gesto di presenza e solidarietà, Forza Italia ha proposto la convocazione del Consiglio dei Ministri nella città lombarda. Un incontro di questo tipo, secondo il partito, rappresenterebbe un segnale forte di vicinanza ai cittadini e ai commercianti ingiustamente danneggiati dagli episodi di violenza. La presenza dei ministri a livello locale dovrebbe favorire una coordinazione più efficace tra le istituzioni nazionali e le amministrazioni comunali, accelerando l’attuazione delle misure richieste e fornendo un sostegno concreto alle aree più colpite.