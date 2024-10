Tajani: No tasse sulle banche, ma collaborazione per contributi concordati con il governo

Il vicepremier Antonio Tajani ha affermato che non verranno introdotte tasse sulle banche, riaffermando la posizione di Forza Italia riguardo agli extraprofitti in vista della Manovra. Lunedì scorso, Tajani aveva già chiarito che “sotto la nostra leadership non ci saranno mai tasse sugli extraprofitti delle banche”, evidenziando che tale misura non è contemplata nei progetti dell’esecutivo. Secondo il leader del partito, “non è opportuno combattere contro le banche. Queste istituzioni possono fornire supporto, ma non possiamo imporre una tassa basandoci sugli extraprofitti. È necessario che contribuiscano in modo concordato con il governo”.

Posizione di Forza Italia

Il vicepremier Antonio Tajani ha affermato che non verranno introdotte tasse sulle banche, riaffermando la posizione di Forza Italia riguardo agli extraprofitti in vista della Manovra.

Chiarimento di Tajani

Lunedì scorso, Tajani aveva già chiarito che “sotto la nostra leadership non ci saranno mai tasse sugli extraprofitti delle banche”, evidenziando che tale misura non è contemplata nei progetti dell’esecutivo.

Opinione del leader del partito

Secondo il leader del partito, “non è opportuno combattere contro le banche. Queste istituzioni possono fornire supporto, ma non possiamo imporre una tassa basandoci sugli extraprofitti. È necessario che contribuiscano in modo concordato con il governo