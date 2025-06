Taranto: trovato cadavere in mare, potrebbe essere uno dei 4 pescatori dispersi

Taranto: trovato cadavere in mare, potrebbe essere uno dei 4 pescatori dispersi

Taranto, 30 giu. - (Adnkronos) - Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare dalla Guardia Costiera in una zona centrale del golfo di Taranto a 11 miglia circa da Capo San Vito da una parte (quella est) e a 14 miglia da Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera (a ovest). Potrebbe esse...