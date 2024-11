Teatro, 50 anni di Aggiungi un posto a tavola

Roma, 19 nov. (askanews) -Si è tenuta a Palazzo Valentini a Roma la conferenza stampa dell’ottava edizione di “Aggiungi un Posto a Tavola”, fortunata commedia teatrale di Garinei e Giovannini che sarà in scena dal 29 novembre al Teatro Brancaccio di Roma con Lorella Cuccarini e Giovanni Scifoni. Per celebrare il cinquantesimo anniversario una mostra allestita nelle sale del teatro ripercorrerà la storia dello spettacolo in Italia e nel mondo. Domenica 8 dicembre 2024 “Serata d’onore” al Teatro Brancaccio con la partecipazione dei protagonisti di varie edizioni. Le immagini della conferenza e le dichiarazioni dei protagonisti.