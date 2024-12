Temu è sicuro? Un approfondimento sulle pratiche di sicurezza informatica e privacy dei dati di Temu

Con la missione di democratizzare l’accesso a prodotti di qualità a prezzi convenienti, Temu ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli acquirenti che accolgono con favore l’opzione aggiuntiva in cui lo shopping può essere accessibile, conveniente e piacevole.

Dopo il lancio negli Stati Uniti nel 2022, Temu ha iniziato le operazioni in Europa nell’aprile 2023. La piattaforma ora serve oltre 80 mercati a livello globale, inclusi tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea, nonché il Regno Unito, la Svizzera e la Norvegia. Secondo il rapporto sulla trasparenza di Temu, la piattaforma ha avuto una media di 93,7 milioni di destinatari mensili nell’UE tra il 1° aprile e il 30 ottobre 2024.

La verità sulla pratica di sicurezza informatica di Temu

Come con molte aziende tecnologiche in rapida crescita, Temu ha affrontato domande sulle sue pratiche di sicurezza informatica e privacy dei dati. Ecco uno sguadro più da vicino sulle pratiche effettive di Temu:

D: Temu raccoglie troppe informazioni personali rispetto ad altre piattaforme di e-commerce?

R: Secondo l’Istituto Nazionale Svizzero per la Sicurezza Informatica, l’app di Temu richiede autorizzazioni sempre meno invadenti rispetto ad app simili di concorrenti come Amazon, AliExpress e Shein. Temu raccoglie solo le informazioni essenziali, come nomi utente e indirizzi, necessarie per elaborare le transazioni e migliorare i servizi. Queste pratiche di raccolta dei dati sono in linea con gli standard del settore per le piattaforme di e-commerce. Per ulteriori dettagli su come Temu gestisce le informazioni personali, visita il Centro sicurezza sull’app o sul sito web di Temu.

D: Le mie informazioni di pagamento sono al sicuro su Temu?

R: Sì, Temu impiega misure avanzate di sicurezza dei pagamenti per proteggere le transazioni degli utenti. La piattaforma è conforme allo Standard di sicurezza dei dati dell’industria delle carte di pagamento (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) e collabora con fornitori di pagamento globali di fiducia che utilizzano protocolli di sicurezza aggiuntivi, come Visa Secure e Mastercard Identity Check. Temu accetta anche portafogli digitali sicuri come PayPal, Google Pay e Apple Pay e implementa l’autenticazione a 2 fattori (2FA) per fornire un ulteriore livello di protezione contro l’accesso non autorizzato.

Per stare al sicuro dai siti web copycat che imitano Temu, i consumatori dovrebbero acquistare solo sul sito web o sull’app ufficiale Temu. Temu ha anche lanciato un portale dedicato agli utenti per segnalare attività sospette: Segnala attività sospette.

Inoltre, Temu è membro dell’Anti-Phishing Working Group (APWG), una coalizione globale dedicata alla lotta al phishing e alle frodi online attraverso intelligence condivise e strategie avanzate.

D: Temu vende i dati dei clienti? Temu condividerà i dati con terze parti non autorizzate?

R: Temu è conforme a tutte le leggi locali, incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Per gli utenti nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE), nel Regno Unito (Regno Unito) e in Svizzera, Temu garantisce che i loro dati siano archiviati in modo sicuro all’interno dell’infrastruttura cloud situata nel SEE. Questo impegno è in linea con gli standard del settore per la salvaguardia della privacy degli utenti e della sicurezza dei dati.

D: Perché l’app di Temu utilizza un ambiente di runtime proprietario per il caricamento dinamico del codice?

R: L’app di Temu utilizza un ambiente di runtime proprietario per il caricamento dinamico del codice per migliorare la flessibilità e l’esperienza dell’utente. Questo approccio consente rapidi aggiornamenti e modifiche, nel pieno rispetto delle politiche dell’app store e nel rispetto delle autorizzazioni e dei controlli sulla privacy delle piattaforme iOS e Android.

Rispetto allo sviluppo nativo client-side, offre funzionalità di iterazione più veloci. Rispetto alle soluzioni H5 (basate sul web), offre velocità di caricamento superiori e un’esperienza utente più fluida.

D: Temu utilizza la crittografia per nascondere i suoi processi?

R: No, Temu utilizza la crittografia per proteggere i dati degli utenti da accessi non autorizzati, non per nascondere i suoi processi. Questi livelli di crittografia sono misure di sicurezza standard implementate per salvaguardare le informazioni sensibili e garantire la conformità con le linee guida iOS e Android. La crittografia è una pratica ampiamente utilizzata in tutto il settore per migliorare la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti.

L’impegno di Temu per la privacy e la sicurezza dei dati è stato riconosciuto da autorevoli istituzioni indipendenti:

L’app tedesca DEKRA

Temu è stata certificata dalla tedesca DEKRA per soddisfare gli standard MASA (Mobile Application Security Assessment- valutazione della sicurezza delle applicazioni mobili). Questa certificazione sottolinea le solide misure di privacy dei dati dell’app, i requisiti minimi di autorizzazione e le pratiche di alta sicurezza.

Istituto Nazionale Svizzero per la sicurezza informatica (NTC)

Un team di esperti di tre persone del NTC ha trascorso 60 giorni-uomo ad analizzare l’app di Temu e ha concluso che:

L’app di Temu soddisfa gli standard del settore per le applicazioni di e-commerce, senza rischi critici per la sicurezza o prove di sorveglianza non autorizzata.

Temu ha prestazioni migliori di Amazon e AliExpress nella gestione delle autorizzazioni.

Non sono state identificate potenziali vulnerabilità di sicurezza.

Partnership e iniziative di sicurezza

Temu partecipa a iniziative di settore dedicate alla salvaguardia e al progresso della sicurezza informatica e della privacy dei dati:

Collaborazione con HackerOne

Temu collabora con HackerOne, una delle principali piattaforme di sicurezza informatica, per identificare e affrontare potenziali vulnerabilità attraverso un programma di Bug Bounty.

Temu collabora con HackerOne, una delle principali piattaforme di sicurezza informatica, per identificare e affrontare potenziali vulnerabilità attraverso un programma di Bug Bounty. Appartenenza all’Anti-Phishing Working Group (APWG)

In qualità di membro dell’APWG, Temu partecipa a una coalizione globale per combattere il phishing e le frodi online condividendo informazioni e strategie con i leader del settore.

Per un ulteriore garanzia di sicurezza, Temu consiglia ai consumatori di:

Acquistare solo sul sito o sull’app ufficiale di Temu. Evitare di condividere le informazioni di accesso o di pagamento al di fuori della piattaforma. Ricordare che Temu non invia richieste di pagamento via e-mail o SMS.

Temu continua a dare priorità alla sicurezza e alla trasparenza, così da fornire un’esperienza di acquisto sicura e affidabile per i consumatori di tutto il mondo.