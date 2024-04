Tennis: Atp Marrakech, Berrettini vince il titolo, Carballes Baena ko in due set

Marrakech, 7 apr. (Adnkronos) - Matteo Berrettini torna a vincere un torneo dopo l'ennesimo infortunio. Il tennista romano si è imposto nell'Atp 250 di Marrakech superando in finale in due set, sulla terra rossa marocchina, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.64 Atp e campione in...

Marrakech, 7 apr. (Adnkronos) – Matteo Berrettini torna a vincere un torneo dopo l'ennesimo infortunio. Il tennista romano si è imposto nell'Atp 250 di Marrakech superando in finale in due set, sulla terra rossa marocchina, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.64 Atp e campione in carica, con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 46 minuti.

Il 27enne romano, n.135 Atp, in tabellone con il ranking protetto, è tornato protagonista nell’ultimo atto di un torneo del circuito maggiore dopo un anno e mezzo, dall'Atp 250 di Napoli, ad ottobre del 2022. Per Berrettini era la 13esima finale e questo in Marocco è l'ottavo titolo, il quarto sulla terra battuta. Grazie ai punti conquistati l’azzurro salirà al n.84 del ranking Atp.