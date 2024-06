Tennis: Atp Stoccarda, Berrettini supera Duckworth e vola in semifinale

Stoccarda, 14 giu. (Adnkronos) - Matteo Berrettini si qualifica per la semifinale del torneo Atp di Stoccarda. Sull'erba tedesca si è rivisto un ottimo Berrettini che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora a 26 minuti sull’australiano James Duckw...