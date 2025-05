Tennis: Binaghi, 'Mattarella assisterà domani a finale Paolini-Gauff'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà domani al Foro Italico per assistere alla finale di singolare femminile degli Internazionali d'Italia tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, la prima con un'italiana impegnata nella storia del torneo dal 19...

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà domani al Foro Italico per assistere alla finale di singolare femminile degli Internazionali d'Italia tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, la prima con un'italiana impegnata nella storia del torneo dal 1985. Lo ha annunciato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a margine della seconda edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy”, iniziativa di diplomazia dello sport che promuove le eccellenze italiane nel mondo in collaborazione con le Federazioni italiane di Atletica Leggera, Nuoto e Tennis e Padel, presso la Sala dei Trattati della Farnesina.

Si conferma così la vicinanza del Presidente della Repubblica al mondo dello sport e la sua passione per il tennis, che ha dimostrato a gennaio nella cerimonia al Quirinale con il presidente Binaghi ed i protagonisti dei trionfi in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup dello scorso novembre a Malaga, con i capitani Filippo Volandri e Tathiana Garbin.