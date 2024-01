Tennis: Malagò applaude Sinner, 'ancora impresa, al tuo fianco per continuare a sognare'

Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – "Ancora un'impresa, è di nuovo storia! Scritta con un talento dominante e una consapevolezza disarmante. Maestoso Sinner: supera di forza Djokovic e si regala – quinto azzurro di sempre in singolare – il primo atto decisivo di uno Slam, che equivale anche alla prima finale di sempre per il tennis italiano agli Australian Open. Al tuo fianco per continuare a sognare. Grazie, Jannik". Così su X il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo la vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic in semifinale all'Australian Open.