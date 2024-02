Tennis: Mattarella, 'grazie a Nazionale per spirito di squadra e comportamento umano'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Complimenti. 47 anni sono stati un lungo periodo, non è soltanto questo però quello per il quale vi ringraziamo e anche oggi vi ringrazio qui al Quirinale a nome dei nostri concittadini, ma è per quello che avete manifestato in quei giorni costan...

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "Complimenti. 47 anni sono stati un lungo periodo, non è soltanto questo però quello per il quale vi ringraziamo e anche oggi vi ringrazio qui al Quirinale a nome dei nostri concittadini, ma è per quello che avete manifestato in quei giorni costantemente: lo spirito di squadra, la coesione tra di voi, una normalità di comportamento che ha affiancato al successo sportivo un grande valore umano. Complimenti anche per questo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale la nazionale di tennis vincitrice della Coppa Davis, guidata da Jannik Sinner, vincitore dell'Australian Open.

"47 anni sono stati comunque un'attesa lunga -ha ribadito il Capo dello Stato- non per voi, nessuno di voi era nato quando c'è stata la vittoria del Cile nel '76. Per me stata un'attesa vera, ricordo bene quella vittoria con Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Zugarelli, con Pietrangeli capitano. Per la verità ricordo anche un altro incontro, una mitica semifinale in Australia nel '60 in cui Pietrangeli e Sirola sconfissero gli Stati Uniti in rimonta, se non ricordo male".

"Quindi chi ha una certa età avanzata e ha vissuto anche le precedenti vicende del tennis vi è riconoscente in maniera non inferiore ad alcuno, perchè ha vissuto questi passaggi e attendeva questo risultato. Complimenti, sono convinto che non ci sarà un lungo intervallo per la prossima scadenza di vittoria". Mattarella infine ha sottolineato il merito dei tennisti azzurri, per aver "certamente sospinto molti giovani a dedicarsi al tennis e questa è una cosa che arricchisce la platea della nostra capacità di esprimere talenti nel tennis come voi avete fatto e continuate a fare".