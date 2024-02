Tennis: Mattarella, 'ora nessuna pressione a Sinner e agli altri, conta impegno'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Complimenti a Sinner, la vittoria ad uno Slam è un grande risultato, Devo confidare che ho potuto guardare la tv soltanto all'inizio del quarto set, questo ha giovato al mio buonumore, perchè non ho vissuto i primi due set, ma subito ho avuto la ce...

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "Complimenti a Sinner, la vittoria ad uno Slam è un grande risultato, Devo confidare che ho potuto guardare la tv soltanto all'inizio del quarto set, questo ha giovato al mio buonumore, perchè non ho vissuto i primi due set, ma subito ho avuto la certezza che avrebbe vinto, perchè vedevo la tranquillità con cui stava rispondendo e giocando. È stato davvero un grande successo. Apprezzo la semplicità e la sobrietà che lei esprime, quindi bastano poche parole per farle i complimenti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale la nazionale di tennis vincitrice della Coppa Davis, guidata da Jannik Sinner, vincitore dell'Australian Open.

"Molti si attenderanno che lei vinca ovunque, in ogni slam -ha proseguito il Capo dello Stato rivolgendosi al campione altoatesino- quello di cui noi possiamo essere certi è che lei giocherà sempre al meglio, ma è giusto che nè a lei nè agli altri si faccia nessuna pressione, come l'insegnamento saggio dei suoi genitori. Nessuna pressione, quello che è importante è l'impegno con cui ci si cimenta con la realtà, il senso sportivo, la preparazione, i sacrifici che ci sono prima di ogni partita e di ogni incontro. Questo è quello di cui siamo certi ed è quello che conta".

Mattarella ha poi rivolto i complimenti anche "a Bolelli e Vavassori per l'arrivo in finale nel doppio" sempre all'Australian Open. "Quello di chiudere al tie-break e con 7-5 al secondo set significa non aver perso ma essere stati al livello massimo del doppio. Abbiamo altri appuntamenti, i prossimi tornei e le Olimpiadi: anche qui nessuna pressione, naturalmente, però, ragazzi, siamo certi -ha concluso Mattarella- che farete il meglio".

I tennisti e il presidente della Federazione, Angelo Binaghi, hanno donato al Presidente della Repubblica una racchetta, -"moderna", l'ha definita il Capo dello Stato- e la cravatta federale: "la indosserò se dovessi venire agli Assoluti di Roma". "Siamo sicuri che ce la farà", ha risposto Binaghi.