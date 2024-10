Nuova semifinale stagionale in un Masters 1000 ATP per Jannik Sinner: l'azzurro gioca un match impeccabile

Ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, Jannik Sinner ha trionfato contro Daniil Medvedev con un punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco. Il numero uno del mondo vola in semifinale all’ATP 1000 di Shanghai, in Cina.

La vittoria di Jannik Sinner

Il tennista azzurro ha battuto senza particolari difficoltà il russo Daniil Medvedev, con un netto 6-1, 6-4 in appena un’ora e 24 minuti e ha conquistato la semifinale, la decima in carriera e la quinta dell’anno.

Adesso il tennista azzurro avrà un giorno di riposo, con la semifinale che si giocherà sabato 12 ottobre dove affronterà il vincente Machac.

Jannik Sinner e la semifinale all’ATP di Shanghai

“Sono molto contento da come ho giocato oggi, ovviamente dipende anche da dove giochiamo. Lui non è riuscito a utilizzare il diritto come voleva, per il problema alla spalla. Se guardo a me, è stato un grande match. Avevamo preparato la partita molto bene: sono riuscito a fare la mia tattica molto bene, ora vedremo come andrà la semifinale”.

L’avversario di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai sarà Tomas Machac, che ha sconfitto Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato battuto con 7-6, 7-5.

Dove vedere la semifinale di Jannik Sinner

Le partite di tennis dell’ATP Masters 1000 di Shanghai sono trasmesse in Italia in diretta tv, via satellite, sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e TennisTv.