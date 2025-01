Le polemiche e le divisioni tra i fan dopo l'episodio esplosivo in casa

Un episodio controverso

La recente lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha scatenato un’ondata di reazioni tra il pubblico e i fan del reality. L’episodio, che ha visto un tentativo di “doccia volante” e un bollitore lanciato, ha sollevato interrogativi sulla condotta dei concorrenti e sulla possibilità di squalifiche. La tensione all’interno della Casa è palpabile, e il televoto annullato ha ulteriormente alimentato le speculazioni sul futuro di Helena nel programma.

Le reazioni del pubblico

Il pubblico si è diviso in fazioni: da un lato, chi condanna Helena per il suo comportamento, definendola violenta e “pazza”; dall’altro, chi la difende, sostenendo che Jessica abbia provocato la modella per mesi. Le critiche si sono moltiplicate sui social, con appelli alla squalifica e