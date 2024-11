La sentenza della Corte Costituzionale

La recente sentenza della Corte Costituzionale ha scatenato una nuova ondata di tensione all’interno del centrodestra italiano, in particolare riguardo alla riforma dell’autonomia regionale. La Corte ha confermato la legittimità della riforma, ma ha anche evidenziato la necessità di un intervento del Parlamento per apportare correttivi, specialmente in merito ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep). Questo aspetto ha riacceso il dibattito tra le varie forze politiche, con Forza Italia che chiede modifiche e una maggiore centralità del Parlamento nel processo legislativo.

Le reazioni dei leader regionali

Le reazioni non si sono fatte attendere. Il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ribadito l’importanza di lavorare in Parlamento per risolvere le problematiche sollevate dalla Corte. Dall’altra parte, i governatori della Lega, come Attilio Fontana e Luca Zaia, hanno espresso la loro intenzione di continuare a lavorare su materie non soggette ai Lep, sottolineando che la legge è costituzionale e che non ci sono divieti nel proseguire le trattative. Zaia ha addirittura previsto che il referendum sull’autonomia potrebbe non avere esito positivo, evidenziando le difficoltà che si presentano nel cammino verso una maggiore autonomia regionale.

Le critiche al ministro Calderoli

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha lanciato dure critiche nei confronti del ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, accusandolo di aver presentato una legge non applicabile. Emiliano ha chiesto a Calderoli di scusarsi e di prendersi una pausa per riflettere, suggerendo che la Corte ha destrutturato la sua legge, bloccando di fatto tutte le procedure avviate dalle Regioni. Questa situazione ha portato a una battaglia politica che si preannuncia lunga e complessa, con le Regioni che si trovano a dover affrontare un futuro incerto in merito alla loro autonomia.