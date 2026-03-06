Tensione tra Budapest e Kyiv: Orbán promette di ripristinare il flusso del petrolio a ogni costo

Il duello tra Viktor Orbán e Volodymyr Zelenskyy ruota attorno al futuro del oleodotto Druzhba, a una possibile apertura dei flussi e alle implicazioni politiche per le elezioni in Ungheria

Il 5 marzo 2026 ha visto un nuovo brusco scambio di dichiarazioni tra Budapest e Kyiv, con il primo ministro ungherese Viktor Orbán che ha promesso di «rompere» il blocco del petrolio imposto dall’Ucraina e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy che ha replicato con sarcasmo e un chiaro avvertimento politico-militare. Sullo sfondo di queste parole ci sono un oleodotto danneggiato, tensioni geopolitiche e le imminenti elezioni in Ungheria.

La promessa di Orbán e il contesto elettorale

In un intervento pubblico sostenuto anche sui social, Orbán ha dichiarato che il governo ungherese non troverà «accordi o compromessi» nel suo intento di ripristinare il flusso di greggio. Ha puntato il dito contro Kyiv, accusandola di rallentare o ostacolare la riparazione dell’oleodotto Druzhba, che in passato riforniva l’Europa centrale con petrolio russo. L’annuncio è avvenuto mentre in Ungheria si avvicina la tornata elettorale fissata per il 12 aprile, elemento che secondo molti osservatori ha accentuato il tono della retorica.

La posta in gioco politica

Per Orbán la questione del petrolio è diventata una leva della campagna: sostenere l’accesso a carburante economico significa intercettare l’elettorato preoccupato per il carovita. Di fronte a sondaggi che segnalavano un vantaggio dell’opposizione guidata da Péter Magyar del partito Tisza, il premier ha adottato una retorica più dura, mescolando elementi nazionalisti e populisti per consolidare il consenso.

La replica di Zelenskyy e le implicazioni internazionali

A Kyiv la reazione è stata immediata e pungente. Zelenskyy ha minimizzato la difficoltà tecnica del guasto, sostenendo che la riparazione del condotto richiederebbe «circa un mese e mezzo», e ha rimarcato che la questione ha a che vedere anche con fondi e sicurezza. Il presidente ucraino ha infatti collegato la riapertura del flusso alla sblocco di un pacchetto finanziario dell’UE, qualificato in discussione come un importo di €90 miliardi contro il quale Budapest ha fatto ostruzionismo.

Un messaggio duro e ambiguo

Nella sua risposta Zelenskyy ha utilizzato toni di scherno ma anche una minaccia implicita: citando la possibilità che le forze armate ucraine «parlassero nella loro lingua» con chi blocca il sostegno, il presidente ha mescolato argomentazioni diplomatiche e riferimenti alla dimensione militare del conflitto. Questo scambio ha alimentato timori su una possibile escalation verbale che potrebbe avere ricadute pratiche sia nei meccanismi europei sia nei rapporti tra Mosca, Kyiv e gli Stati membri dell’UE.

Le ragioni dichiarate e i sospetti strategici

Da una parte Budapest motiva la propria posizione con la necessità di garantire forniture energetiche e prezzi più bassi per i cittadini. Dall’altra Kyiv sostiene che il danno al condotto è frutto di bombardamenti e che consentire il transito significherebbe agevolare la Russia, ancora attiva nel vendere greggio su mercati esteri. Tra questi punti di vista si inseriscono gli umori dell’Unione Europea, divisa tra solidarietà con l’Ucraina e le pressioni interne di Stati membri che subiscono ripercussioni economiche.

Strumenti politici e ricatti diplomatici

Orbán ha dichiarato di disporre di «strumenti politici e finanziari» per costringere alla riapertura, suggerendo una strategia che va oltre la sola persuasione diplomatica. Parallelamente, l’UE deve fare i conti con il veto ungherese sul pacchetto finanziario a favore di Kyiv, una mossa che rende evidenti i limiti dell’azione comunitaria quando uno Stato membro si mostra ostile alla linea comune.

Conseguenze possibili e scenari futuri

Se la retorica dovesse tradursi in azioni concrete, le conseguenze sarebbero molteplici: dall’ulteriore deterioramento dei rapporti tra Budapest e Kyiv alla pressione su Bruxelles per trovare soluzioni alternative al finanziamento dell’Ucraina. Il rischio è che il tema energetico, già centrale nelle politiche nazionali, diventi un fattore di frattura più pronunciato all’interno dell’Unione.