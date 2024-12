Tensioni e colpi di scena a Ballando con le stelle

Il misterioso abbandono di Guillermo Mariotto

La semifinale di Ballando con le stelle ha riservato momenti di grande tensione, a partire dall’improvviso abbandono di Guillermo Mariotto. Il noto giudice, atteso in studio, non si è presentato, lasciando il posto a Fabio Canino. Quest’ultimo ha chiarito che Mariotto non si era sentito bene e ha dovuto lasciare il teatro durante la diretta. Questo episodio ha sollevato interrogativi tra i fan e gli esperti del settore, alimentando voci e speculazioni su possibili tensioni interne al programma.

Il confronto tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

Un altro tema caldo emerso durante la puntata è stato il confronto tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Caterina Balivo ha introdotto l’argomento, citando un’intervista di Sonia in cui affermava di essere stata utilizzata come personaggio polemico per generare attenzione. Le reazioni dei giudici non si sono fatte attendere: Mariotto ha dichiarato di non conoscere Bruganelli, mentre Lucarelli ha ironizzato sul suo ruolo, sottolineando come il programma avesse beneficiato della sua presenza. Fabio Canino ha aggiunto che Sonia tende a provocare, alimentando ulteriormente le polemiche.

Federica Pellegrini e il cambio di partner

La semifinale ha visto anche un’importante modifica nella coppia di ballo di Federica Pellegrini. Dopo il ritiro del ballerino Angelo Madonia, la nuotatrice è stata affiancata a Samuel Peron, che ha subito un infortunio, costringendo la produzione a trovare un nuovo partner all’ultimo minuto. Pasquale La Rocca, noto per la sua esperienza, è stato scelto come sostituto. Federica ha dichiarato di voler mantenere il focus sulla danza, evitando di entrare nei gossip. La decisione di cambiare partner è stata presa solo venerdì notte, dimostrando la pressione e l’imprevedibilità che caratterizzano il programma.