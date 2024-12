Tensioni e provvedimenti disciplinari nella casetta di Amici

Il provvedimento disciplinare e le sue conseguenze

Il recente provvedimento disciplinare riguardante le pulizie nella casetta di Amici ha sollevato un acceso dibattito tra gli allievi. Nicolò, uno dei partecipanti, ha chiesto ad Anna Pettinelli di esonerarlo dall’obbligo di indossare la maglia, poiché si trova nella “fascia gialla” degli addetti alle pulizie. La risposta della professoressa non si è fatta attendere: ha proposto di mandare in sfida tutti gli allievi appartenenti a questa fascia, scatenando così tensioni e conflitti tra i ragazzi.

Il confronto tra Nicolò e Senza Cri

Durante il daytime di oggi, mercoledì 18 dicembre, è emerso un confronto diretto tra Nicolò e Senza Cri. La cantante ha deciso di affrontare Nicolò per chiarire la situazione, esprimendo il suo punto di vista. “Io credo che tu non avessi ben chiaro cosa volessi dire quando sei andato lì, per cui sei poi entrato in un viale di roba che ha fatto prendere male tanti di noi”, ha dichiarato. Nonostante le tensioni, Senza Cri ha cercato di rassicurarlo, scusandosi per la sua aggressività e sottolineando che non lo odia. Questo scambio ha messo in luce le fragilità emotive degli allievi, costretti a confrontarsi con le pressioni del programma.

La posizione di Lorella Cuccarini

Un altro punto cruciale è rappresentato dalla reazione di Lorella Cuccarini, che ha deciso di non mandare in sfida i suoi allievi, Senza Cri e Luk3, nonostante appartenessero a fasce diverse. La showgirl ha affermato: “Non è una sfida che ti aiuta a cambiare. Io vorrei rompere questo circolo vizioso”. Lorella ha quindi proposto un’alternativa: dedicare un’ora al giorno alla pulizia del proprio spazio e un’altra ora per aiutare Alessia e Chiara. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli allievi, evidenziando la complessità delle dinamiche interne al programma.

La gara d’improvvisazione di ballo

Oltre alle polemiche legate alle pulizie, il daytime di oggi ha visto anche una gara d’improvvisazione di ballo, giudicata da Garrison e presentata da Giulia Stabile. I concorrenti, Chiara, Alessio e Francesca, hanno dovuto non solo improvvisare, ma anche coinvolgere il pubblico presente in studio. Alessio è stato proclamato vincitore, ricevendo complimenti e incitamenti dal coreografo. Al contrario, Chiara ha vissuto questa esperienza con grande imbarazzo, definendola la sua peggiore esibizione ad Amici. “Che figura di m*rda”, ha ripetuto più volte ai suoi compagni, evidenziando le difficoltà che alcuni allievi affrontano nel programma.