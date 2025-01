Francesca e la sua lotta per la maglia

Nel recente daytime di Amici 24, andato in onda il 30 gennaio, la ballerina Francesca ha affrontato una nuova esibizione, cercando di riconquistare la maglia che le era stata sospesa. La sua performance precedente, avvenuta il 26 gennaio, era stata giudicata insufficiente dalla professoressa Deborah Lettieri, a causa della scarsa preparazione. Francesca, infatti, aveva avuto solo un giorno per preparare una coreografia di latino-americano assegnatale dalla Maestra Alessandra Celentano. Questo ha portato a un esito deludente, costringendo la sua insegnante a darle un voto negativo.

Il confronto tra le insegnanti

Nonostante il giudizio severo, Deborah Lettieri ha deciso di dare a Francesca una seconda opportunità, permettendole di esibirsi nuovamente con una preparazione più adeguata. Durante la sua seconda esibizione, la ballerina ha mostrato notevoli miglioramenti, ottenendo la sufficienza sia da Deborah che da Alessandra. Tuttavia, la Celentano ha mantenuto la sua posizione, affermando che la prova non era stata superata. Secondo lei, la vera sfida era quella di preparare la coreografia in un tempo limitato, e nonostante i progressi, Francesca non aveva dimostrato di aver affrontato questa difficoltà.

Le reazioni del pubblico e le polemiche

Le tensioni tra le due insegnanti sono sfociate in una discussione accesa, con Alessandra che ha accusato Deborah di non comprendere il suo metodo di insegnamento. Le parole scambiate tra le due hanno suscitato reazioni contrastanti tra i fan del programma, alcuni dei quali hanno difeso Francesca, ritenendo che le critiche ricevute fossero ingiuste. La Celentano, pur riconoscendo i miglioramenti, ha ribadito che la ballerina deve ancora lavorare per raggiungere gli standard richiesti. Questo scontro ha acceso un dibattito tra i telespettatori, molti dei quali si chiedono se Francesca riuscirà a riprendersi la sua maglia e a dimostrare il suo valore nel talent show.

Le classifiche tra i cantanti

Durante il daytime, i cantanti hanno anche stilato una classifica per decidere chi merita di accedere al Serale. I risultati hanno visto i nomi di Senza Cri, Jacopo Sol e Trigno ai primi posti, mentre i nuovi arrivati Deddè e Mollenbeck, insieme al veterano Nicolò, si sono posizionati tra gli ultimi. La bassa valutazione ricevuta da Nicolò ha suscitato l’indignazione del pubblico, che lo considera un talento sottovalutato. Molti fan sperano che il suo potenziale venga finalmente riconosciuto e che possa avere l’opportunità di brillare al Serale.