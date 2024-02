Dramma nella notte a Bolzano, dove la fisioterapista 61enne Waltraud Kranebitter Auer è stata accoltellata alla gola nel garage del suo condominio a Bolzano. La donna è in gravi condizioni di salute, mentre le autorità sono alla ricerca dell’aggressore in fuga.

Bolzano, tentato omicidio nel garage: donna accoltellata alla gola

Nel corso della notte, la donna austrica ma residente in Alto Adige Waltraud Kranebitter Auer è stata accoltellata alla gola nel garage del suo condominio. Le autorità hanno trovato la porta del suo appartamento aperta e al suo interno i due nipotini della 61enne, totalmente ignari di quanto era successo. La fisioterapista, molto conosciuta nella città di Bolzano, era ferita in maniera grave, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Bolzano, tentato omicidio nel garage: la trappola

Ma chi ha aggredito Waltraud Kranebitter Auer? Al momento l’identità dell’aggressore è sconosciuta, ma si è scoperto che si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato. I poliziotti hanno ricostruito la dinamica, scoprendo che la 61enne era stata attirata nel garage da qualcuno che ha disattivato di proposito il contatore elettrico.