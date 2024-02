I figli di 6 e 9 anni avevano rivelato al padre il tradimento della mamma con il suo amante. Alla fine la donna ha scoperto tutto e si è vendicata picchiando i bambini e inseguendoli con un paio di forbici in mano, marito incluso. I carabinieri hanno arrestato una donna di 29 anni, incensurata, per maltrattamenti in famiglia. L’episodio è accaduto a Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

Figli rivelano al padre il tradimento della madre: l’ira della donna

La donna ha prima picchiato i figlioletti in presenza del marito e poi si è armata di un paio di forbici. I tre, tuttavia, sono riusciti a sfuggire dalla sua furia e a chiamare le forze dell’ordine.

La chiamata al 112

Al 112 era arrivata una richiesta d’aiuto a causa di una lite in famiglia, quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno trovato liuomo e i due bambini che stavano scappando dalla furia della donna.

Avevano raccontato della tresca

Per la precisione, i due ragazzini avevano raccontato al papà di essere rimasti soli durante la mattinata, in quanto la mamma doveva incontrarsi col suo amante. Dalle indagini è emerso che già in passato la donna aveva picchiato i bambini affinché tacessero sulle sue relazioni extraconiugali. Le lesioni lasciate sul corpo dei piccoli a causa delle violenze da parte della donna, sono state opportunamente refertate dai medici.