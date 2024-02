Spari dal balcone a Napoli

La notizia è di pochi minuti fa. Proprio questa mattina, infatti, nella periferia di Napoli e più precisamente a San Giovanni Teduccio, in via Raffaele Testa, si è scatenato il caos dopo il gesto di un uomo. Il soggetto in questione, dal balcone di un palazzo, ha sparato dei colpi d’arma.

L’intervento della polizia a Napoli

L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato. La polizia è arrivata subito sul posto. Quindi i poliziotti hanno circoscritto l’area in questione chiudendo le strade collegate per evitare il passaggio e di conseguenza anche di feriti o addirittura di vittime. Gli abitanti della via sono stati avvisati. A loro è stato chiesto di non uscire dalle loro case. Da quanto raccontato sul web, infatti, pare che l’uomo abbia iniziato a sparare all’impazzata, senza sosta e senza alcuna intenzione di fermarsi. Una situazione davvero molto pericolosa che ha portato terrore in tutta la periferia della città campana.

Le ipotesi: perché

Al momento nulla è chiaro ed ufficiale ma le ipotesi non mancano. In particolare pare che il soggetto abbia detto di aver ucciso già sua moglie per poi affermare di volersi suicidare.

Nelle prossime ore senz’altro ne sapremo di più.