Nuovi problemi di salute per Vittorio Cecchi Gori: ricoverato in terapia intensiva

La notizia è stata condivisa su Rai 1, le condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori sarebbero delicate ed è al momento in ricoverato in terapia intensiva.

L’annuncio è avvenuto in diretta durante il programma televisivo Storie Italiane in onda su Rai 1 per bocca di Angelo Perrone. Vittorio Cecchi Gori è al momento ricoverato in terapia intensiva per insufficienza respiratoria al Policlinico Gemelli di Roma. L’imprenditore era già stato ricoverato a inizio settimana per alcuni controlli.

La situazione di Vittorio Cecchi Gori

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sullo stato di salute di Vittorio Cecchi Gori, il Policlinico non ha rilasciato dichiarazioni anche se si parla di una situazione delicata. Le uniche informazioni in merito alla situazione sono state condivise sempre da Angelo Perrone durante il programma Storie Italiane su Rai 1.

Stando a quanto dichiarato, l’imprenditore aveva accusato qualche giorno fa alcuni disturbi, tra cui battiti cardiaci molto bassi e, per questo motivo, era stato organizzato un ricovero per lunedì per fare degli accertamenti. Quindi era già in ospedale quando, tra lunedì notte e martedì mattina, ha subito una crisi respiratoria che ha costretto i medici a trasferirlo in terapia intensiva.

Perrone ha infine aggiunto che negli ultimi giorni Cecchi Gori era parecchio giù di morale perché gli è stata negata la grazia e la cosa che gli pesava di più era il fatto di non poter andare a trovare la figlia Vittoria a Miami.

Uno stato di salute già precario

Non è la prima volta che si parla della salute di Vittorio Cecchi Gori, già dal 2021 era noto che la sua situazione non fosse ottimale a causa di nuovi problemi. Un quadro clinico che ha portato ad un nuovo ricovero d’urgenza al Policlinico Gemelli già l’anno successivo, durante il 2022. In questo caso però parte della colpa era dovuta al covid.