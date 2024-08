Un vasto incendio è divampato nella zona di Carapollo, sulle colline adiacenti al centro di raccolta rifiuti della Team e al canile municipale di Teramo.

Incendio sulle colline di Teramo

I Vigili del fuoco e le squadre della protezione civile sono al lavoro per contenere le fiamme. Gli animali del canile sono stati prontamente messi in sicurezza, e il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha ordinato l’evacuazione di quattro palazzi situati nella parte alta della collina. Al momento non sono stati segnalati feriti.

Continuano le operazioni di messa in sicurezza

Il primo cittadino sta monitorando la situazione in prima persona e ha richiesto l’intervento della protezione civile regionale per l’invio di mezzi aerei, che sono attesi a breve. Anche il direttore della Protezione civile, Mauro Casinghini, è sul posto. Il centro di raccolta rifiuti di Carapollo resterà chiuso fino a domenica, con riapertura prevista per lunedì, con i soliti orari. Il Comune di Teramo ha informato i cittadini che i servizi ordinari di raccolta della carta per le utenze domestiche e non domestiche saranno garantiti, nei limiti del possibile.

Modifiche al servizio di raccolta rifiuti

“A fronte del grande lavoro dei Vigili del fuoco e della protezione civile per spegnere l’incendio e dello sforzo organizzativo messo in campo dalla Team, domani i servizi ordinari di raccolta della carta per le utenze domestiche e i servizi di raccolta per le utenze non domestiche saranno, nei limiti del possibile, comunque garantiti. Per questioni di sicurezza i rifiuti raccolti saranno conferiti direttamente negli impianti di destinazione finale. Per quanto riguarda invece il centro di raccolta di Carapollo, al fine di permettere il ripristino delle normali attività, resterà chiuso fino a domenica e lunedì sarà riaperto secondo i normali orari di conferimento” si legge in un comunicato.