Proseguono le operazioni di spegnimento del rogo scoppiato nella giornata di ieri, 31 luglio, a Monte Mario, Roma. I vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere le fiamme, che ancora minacciano gravemente le case. Evacuate diverse palazzine e la sede Rai che si trova nelle vicinanze.

Incendio a Monte Mario

Nella zona nord di Roma, precisamente a Monte Mario, è scoppiato un vasto incendio nella giornata del 31 luglio, probabilmente partito da un accampamento.

Le fiamme si sono propagate nel sottobosco della collina di Monte Mario e ancora la zona non è fuori pericolo. Qui i pompieri sono a lavoro da ore per mettere in sicurezza la zona, ancora minacciata pesantemente dalle fiamme che lambiscono palazzine e non solo.

Infatti, nel panico generale, è stata anche evacuata la sede Rai di via Teulada.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio di Monte Mario

Le fiamme si sono propagate nel pomeriggio e anche oggi, primo agosto, i pompieri sono a lavoro. Per loro è stata una notte intensa, infatti ben sette squadre sono impegnate sul posto, in particolare nell’area di Villa Mazzanti.

Alle prime luci dell’alba, è giunto nell’area anche l’elicottero regionale del Lazio con il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, per una ricognizione.

Si sono verificati inevitabilmente dei rallentamenti e delle chiusure stradali che stanno condizionando il traffico nella zona. Ad esempio, sono ancora chiuse diverse vie: viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, viale Falcone e Borsellino, via Romeo Romei, via Faravelli, via Bausan e via Varisco.