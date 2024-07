Un incendio si è propagato nel pomeriggio di oggi nella zona retrostante la città giudiziaria di Piazzale Clodio a Roma, minacciando anche la collina di Monte Mario.

Incendio a Roma, il racconto di Nunzia De Girolamo

Le fiamme hanno devastato la vegetazione circostante e il fumo ha avvolto l’Osservatorio Astronomico. A rischio anche la sede della Rai di via Teulada, che è stata prontamente evacuata. Lo sgombero dell’edificio ha interrotto la puntata pomeridiana di “Estate in Diretta”, programma di Rai 1 condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

L’evacuazione della sede Rai

La conduttrice ha descritto i momenti concitati durante una diretta Instagram: “Scappano tutti, non mi era mai capitato, nemmeno a scuola, di dover evacuare in questo modo. Tutti corrono. Non ci voleva proprio questo“. In un altro video, girato nelle scale dell’edificio, si sentono gli altoparlanti attivare il sistema anti-incendio e invitare i presenti a lasciare il palazzo. La presentatrice ha quindi spiegato: “Ho voluto documentare che stavamo evacuando l’edificio. Non c’era un pericolo immediato, le fiamme non erano ancora raggiunte l’edificio; era una misura precauzionale. Inizialmente pensavo fosse uno scherzo degli autori, poi è arrivata la notizia ufficiale. Stiamo tutti bene e le fiamme non hanno intaccato la sede, ma spero che riescano a spegnerle il prima possibile. Domani parleremo anche di questo, abbiamo inviato un’inviata sul posto”

Le parole dei testimoni

Francesca Di Meco, suggeritrice di Rai 1, ha raccontato: “Intorno alle 16:00-16:30 ci hanno fatto evacuare tutti, inclusi coloro che erano in diretta e chi doveva andare in onda. È saltato lo speciale di Vespa su Israele. Al suo posto sono andati in onda Techetechete e un film“. L’evacuazione ha coinvolto anche i residenti di via Teulada che vivono in prossimità della collina di Monte Mario. Una donna ha commentato all’Adnkronos: “Un incendio così non lo abbiamo mai visto. Le fiamme sono arrivate al muro di contenimento dietro alla palazzina dove si trovano alcuni uffici della Rai“. Un’altra testimone ha aggiunto: “Ho visto il fumo e sono scesa in strada. Le forze dell’ordine stavano evacuando tutti i palazzi circostanti. Ora dobbiamo aspettare che finisca l’emergenza“.