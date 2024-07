Durante la puntata del programma "Estate in diretta", Gianluca Semprini ha fatto una rivelazione scioccante su Nunzia De Girolamo

La puntata di “Estate in diretta”, il popolare programma di Rai 1 condotto da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, ha affrontato un tema di grande attualità: i matrimoni e la genitorialità in età adulta.

Nunzia De Girolamo è incinta? L’indiscrezione di Gianluca Semprini

La discussione è partita dalla recente nascita di Ginevra, la figlia del noto cantante Gigi D’Alessio, suscitando un commento da parte di Semprini: “Avere figli è sempre bello. Anche a 50 anni, ma a 60 o 70? Non diventano dei nonni poi? Comunque dico un’altra cosa adesso. Guardate che c’è chi ci sta pensando a fare altri figli. E chi ci sta pensando è qui dentro. Però non posso dire di chi si tratta nello specifico“. La sorpresa è arrivata quando il giornalista ha insinuato che qualcuno in studio stesse considerando l’idea di avere altri figli.

Sorpresa in studio

Rossella Erra ha immediatamente chiesto: “Oddio, Nunzia sei tu? Che bello?“. Con grande sorpresa, la De Girolamo ha annuito, alimentando ulteriormente la curiosità. La conduttrice, sposata con il senatore PD Francesco Boccia, è già madre di Gea, nata nel 2012. Da tempo, la coppia pensa a un secondo figlio, come ha spiegato la stessa conduttrice: “Io e Francesco avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura: negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene la rabbia e la paura, ma all’inizio, quando ho saputo di essere indagata, e alla fine, poco prima dell’assoluzione, con mio marito ho ingaggiato liti durissime“.

Un nuovo inizio per Nunzia De Girolamo

L’ex deputata fa riferimento all’inchiesta del 2014, nata in seguito al suo presunto coinvolgimento nello scandalo riguardante l’ASL di Benevento, che la portò a dimettersi dal governo Letta, dove ricopriva il ruolo di Ministro delle Politiche Agricole, nonostante non fosse indagata. Con questa nuova fase di tranquillità, i due potrebbero finalmente realizzare il desiderio di allargare la famiglia.