Dramma nelle prime ore del 2025. Un incendio è divampato all’interno di un appartamento di Terni e a causa di esso sono decedute due persone, un uomo ed una donna, oltre al loro cane. Lo hanno confermato i vigili del fuoco, interventi in forze a seguito della segnalazione del rogo del 118 e che, dopo aver estinto le fiamme, hanno rinvenuto le vittime dentro la casa. Sul posto è intervenuta anche la Polizia che si è occupata di delimitare l’area ed avviare le indagini per chiarire che cosa sia accaduto nel dettaglio e risalire in tal modo alle cause dell’incendio.

Incendio a Terni e a Quartu Sant’Elena: 2 morti e una famiglia sgomberata

Non solo il rogo a Terni. Il nuovo anno è stato funestato anche da un altro incendio scoppiato in Sardegna, a Quartu Sant’Elena. In questo caso ad andare in fiamme è stata la tettoia di un’abitazione di via Tazzoli: il rogo è stato innescato, secondo una prima ricostruzione, da una lanterna cinese e ha provocato seri danni alla struttura in quanto l’abitazione è stata resa inagibile, semi distrutta dalle fiamme e danneggiata dal fumo. Una famiglia è stata sgomberata: i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estinguere le fiamme e, successivamente, le forze dell’ordine (su posto è intervenuta una volante della questura di Cagliari) hanno avviato le relative indagini.