Terremoto ad Acceglio: forte scossa di magnitudo 4.3 sconvolge il Piemonte

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito Acceglio, in provincia di Cuneo, nella tarda mattinata del 9 dicembre 2024, generando paura tra i residenti e suscitando preoccupazioni per eventuali danni. L’evento sismico è stato percepito chiaramente in tutta la zona alpina e in alcuni centri vicini, spingendo molte persone a lasciare le proprie abitazioni. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti gravi, ma si continua a monitorare la situazione.

Che cosa è successo?

La scossa si è verificata alle ore 11:30 circa, con epicentro localizzato nelle vicinanze di Acceglio, un piccolo comune delle Alpi piemontesi. Secondo i dati registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una profondità di circa 10 chilometri, un valore che ne ha amplificato la percezione in superficie.

I residenti della zona, sorpresi dalla forte scossa, hanno raccontato momenti di panico. Molti sono usciti in strada temendo crolli, soprattutto nelle strutture più vecchie del centro storico. Anche nei comuni limitrofi, come Dronero e Busca, il terremoto è stato avvertito chiaramente.

Nonostante la magnitudo significativa, al momento non sono stati segnalati danni strutturali rilevanti, ma le verifiche da parte delle autorità locali sono ancora in corso. Gli esperti dell’INGV continuano a monitorare l’area per valutare eventuali scosse di assestamento.

Impatto e conseguenze

L’impatto emotivo del terremoto è stato notevole, in particolare in una comunità montana come quella di Acceglio, dove gli edifici antichi e l’isolamento geografico amplificano le paure in situazioni simili.

Un residente ha dichiarato: “La casa ha tremato per diversi secondi, ci siamo subito rifugiati all’esterno. Non avevamo mai sentito una scossa così forte.”

Le autorità locali, in collaborazione con la Protezione Civile, stanno monitorando attentamente la situazione per assicurarsi che non vi siano rischi imminenti. Gli esperti sottolineano che scosse di questa magnitudo, pur non devastanti, possono comunque causare microfratture negli edifici e richiedono ispezioni preventive.

Il terremoto ha riacceso il dibattito sull’importanza di edifici antisismici, anche in aree meno frequentemente colpite da eventi sismici rispetto all’Italia centrale o meridionale.

Il contesto sismico: Acceglio e il Piemonte

La zona di Acceglio, situata nelle Alpi Cozie, è considerata a rischio sismico moderato, sebbene meno esposta rispetto ad altre aree italiane come l’Appennino. Tuttavia, l’intera area alpina è caratterizzata da una complessa attività geologica, legata al movimento della placca africana e di quella euroasiatica.

Eventi simili si sono verificati in passato: nel 2020, una scossa di magnitudo 3.8 colpì la vicina Valle Maira, senza causare danni significativi. Secondo l’INGV, episodi sismici in questa regione sono rari ma non del tutto inaspettati.

L’Italia rimane uno dei paesi a maggiore rischio sismico in Europa, con oltre il 45% del territorio nazionale considerato ad alta vulnerabilità. Questo sottolinea l’importanza di un piano di prevenzione efficace, che comprenda la messa in sicurezza degli edifici e la formazione dei cittadini.

Come affrontare il rischio sismico?

Misure di prevenzione e consigli utili