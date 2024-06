Terremoto di magnitudo 4.2 registrato in Svizzera: avvertito anche in Italia

Terremoto di magnitudo 4.2 registrato in Svizzera: avvertito anche in Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato questa notte un terremoto in Svizzera a pochi chilometri dal nostro confine. Gli esperti sismologi hanno descritto la scossa come ‘forte’.

Terremoto al confine tra Svizzera e Italia

Secondo i dati forniti sui canali ufficiali INGV, l’ipocentro delle scosse è stato identificato a una profondità di 8 km. Invece, per quanto riguarda l’epicentro, il terremoto ha colpito a pochissimi chilometri in linea d’aria rispetto al confine italiano, nei pressi di Studen, nel Canton Berna. Il sisma, che ha scossa la terra alle 2:34 della notte fra ieri e oggi, è stato infatti percepito anche nella zona nord del nostro Paese. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, nonostante la potenza non trascurabile del sisma, in nessun luogo sono stati registrati danni a cose o persone.