Terremoto in Portogallo, scossa di magnitudo 5: epicentro a Lisbona

Una scossa di terremoto di magnitudo 5 si è verificata al largo del Portogallo, nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto 2024, alle 06.11 ora italiana, ovvero le 05.11 ora locale. L’epicentro del terremoto è stato segnalato a circa 80 km da Lisbona. La scossa è stata molto forte e la popolazione l’ha avvertita chiaramente.

Terremoto in Portogallo: avvertita anche in Spagna e in Marocco

