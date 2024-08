Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 si è verificata nei Campi Flegrei. La zona è interessata da molti mesi a fenomeni sismici continui. La scossa è stata avvertita in diverse zone di Napoli.

Terremoto nei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.7

Nella serata di ieri, venerdì 30 agosto 2024, alle ore 21.23, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nei Campi Flegrei. La scossa è stata registrata a una profondità di soli 2,4 chilometri ed è stata avvertita non solo a Pozzuoli, ma anche nei comuni vicini e in vari quartieri della città di Napoli, da Fuorigrotta a Bagnoli, fino ai Colli Aminei. Le scosse nella zona sono molto frequenti e vengono spesso avvertite anche in altri quartieri.

Terremoto nei Campi Flegrei: non sono stati segnalati danni

La scossa di terremoto che è stata registrata nei Campi Flegrei è stata di magnitudo 3.7. Per il momento non sono stati segnalati eventuali danni a cose o persone. La zona dei Campi Flegrei, a Napoli, è interessata da molti mesi da continui fenomeni sismici legati al bradisismo.

Terremoto nei Campi Flegrei: sciame sismico in corso

La Protezione Civile, in un comunicato, ha riportato che dalle ore 21.16 di ieri, venerdì 30 agosto, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nella zona. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.