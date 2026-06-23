Home > Flash news > Terremoto, presidente Umbria Proietti: "Ricostruzione è grande operazione so...

Terremoto, presidente Umbria Proietti: "Ricostruzione è grande operazione socio-economica"

Terremoto, presidente Umbria Proietti: "Ricostruzione è grande operazione socio-economica"

(Adnkronos) - “Siamo veramente ad un punto molto avanzato riguardo la ricostruzione nella Regione Umbria. Il picco lo si è toccato con alcuni simboli come la riapertura della Basilica di San Benedetto da Norcia”. Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, alla presentazione d...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – “Siamo veramente ad un punto molto avanzato riguardo la ricostruzione nella Regione Umbria. Il picco lo si è toccato con alcuni simboli come la riapertura della Basilica di San Benedetto da Norcia”. Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, alla presentazione del rapporto annuale ‘Ricostruire è prevenire: il laboratorio Sisma 2016 tra sicurezza e coesione territoriale’ tenutasi a Roma presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Numerosi i cantieri ancora aperti ma molti oramai sono in procinto di essere chiusi come le infrastrutture sanitarie di Norcia e Cascia. “E’ prossima l’apertura di infrastrutture sanitarie come gli ospedali di Norcia e Cascia”, rimarca Proietti. Ma non solo, la governatrice poi sottolinea che “migliaia di cantieri riguardanti le case sono quasi concluse.

Questo permetterà alle persone di rientrare nei loro alloggi”. La presidente della Regione Umbria ha poi rimarcato che “su oltre 5mila pratiche in programma, 2800 sono state evase”.  

“Sono in piedi ancora cantieri importanti che riguardano le frazioni su cui la giunta regionale e le istituzioni stanno concentrando tutte le nostre forze per mantenere il presidio demografico”, ha proseguito.

“Il cantiere più grande d’Europa, come ricorda il commissario, è anche una grande operazione socio-economica – ha concluso Proietti -. Si parla tanto di spopolamento dei territori ma per non averlo bisogna garantire sviluppo e lavoro. Ecco, questa ricostruzione sta garantendo proprio questo” 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Portogallo
19:00CESTGirone K
Uzbekistan
Inghilterra
22:00CESTGirone L
Ghana
Domani
Panama
01:00CESTGirone L
Croazia
Colombia
04:00CESTGirone K
RD Congo

Risultati

Oggi
Giordania
12FT · Girone J
Algeria
Norvegia
32FT · Girone I
Senegal
lun 22 giu
Francia
30FT · Girone I
Iraq
Argentina
20FT · Girone J
Austria
Aggiornato 15:24 CEST