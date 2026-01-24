Terremoto, scosse nel Palermitano e in provincia di Pordenone

Palermo, 24 gen. (Adnkronos) - Scossa di terremoto oggi di magnitudo 3 della Scala Richter alle 6.03 a 5 km da Sclafani Bagni (Palermo). E' quanto ha rilevato l'Ingv.Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 6.36 nel Friuli nord-orientale. Epicentro de...