Terrorismo: ex giudice Salvini, 'perizia su proiettili che hanno ucciso Fausto e Iaio'**

Milano, 17 gen. (Adnkronos) – All'indomani della notizia del nuovo fascicolo aperto dalla procura di Milano sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, conosciuti come Fausto e Iaio, i giovani uccisi il 18 marzo del 1978 vicino al centro sociale Leoncavallo, l'ex giudice meneghino Guido Salvini consiglia di procedere sul piano tecnico e scientifico "a una complessiva perizia comparativa tra i bossoli e i proiettili dei colpi con i quali furono uccisi i due ragazzi e quelli esplosi negli episodi simili avvenuti nei mesi precedenti e anche successivi a Roma (la pista romana già emerge in indagini precedenti, ndr) in cui furono colpiti altri giovani militanti di sinistra".

Ci potrebbe essere un legame tra i colpi sparati durante la rapina all'armeria Centofanti a Roma, di due settimane prima, durante la quale il titolare del negozio uccise il militante dei Nar Franco Anselmi e l'assassino di Fausto e Iaio, duplice delitto rivendicato proprio dal volantino firmato 'Brigata combattente Franco Anselmi'.

Una pista "che avevamo già cominciato nella prima indagine, ma il tempo non fu sufficiente perché le indagini con il vecchio rito del giudice istruttore andarono a scadere per legge. Da allora le tecniche scientifiche, anche se i reperti possono essere in parte usurati, si sono molto evolute" spiega l'ex giudice Guido Salvini che ricorda come nei faldoni di quella sua indagine "sono ancora conservati alcuni dei reperti che avevamo già acquisito al tribunale di Roma relativi agli attentati precedenti contro giovani di sinistra".