Terzo mandato: Biffoni, 'destra divisa si può mettere in difficoltà, Pd? Confronto aperto'**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "C'è una discussione in corso e vediamo quale sarà il punto di caduta domani in Direzione. Spero ci si arrivi". Così Matteo Biffoni, sindaco di Pd di Prato e delegato Anci immigrazione, interpellato dall'Adnkronos dopo l'apertura ieri in segreteria con Elly Schlein ad un confronto con gli amministratori sul terzo mandato.

"Il tema è molto sentito da gran parte dei sindaci Pd, che sono tanti e hanno anche un peso significativo. L'Italia è l'unico Paese in tutta Europa che ha il limite dei due mandati. Ma al di là quella questione di merito, c'è anche una questione di metodo. La destra è divisa, c'è una spaccatura forte tra Fdi e Lega. Abbiamo l'occasione di mettere in difficoltà la maggioranza con le sue contraddizioni, credo sia l'abc per chi sta all'opposizione".