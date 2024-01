Terzo mandato: Calandrini (Fdi), 'risposta buon senso a richiesta territori'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “L’aver tolto il tetto massimo ai mandati per i sindaci dei Comuni sotto i 5mila abitanti e l’aver esteso a tre il numero dei mandati per quelli fino a 15mila residenti è una norma di buon senso, che risponde a una richiesta che proviene da anni d...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “L’aver tolto il tetto massimo ai mandati per i sindaci dei Comuni sotto i 5mila abitanti e l’aver esteso a tre il numero dei mandati per quelli fino a 15mila residenti è una norma di buon senso, che risponde a una richiesta che proviene da anni dai territori". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio del Senato.

"Parliamo, soprattutto per i Comuni che non superano i 5mila residenti, di comunità -spiega- dove giornalmente si condivide anche la cura e gestione della cosa pubblica e dove chi si candida alla guida lo fa, oltre che amore per il proprio territorio, soprattutto per assecondare una propria propensione. Giusto eliminare un vincolo che ormai da anni aveva perso il senso stesso del suo valore”.