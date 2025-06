Terzo mandato: Maiorino (M5S), 'forzatura da maggioranza divisa'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “Quella sul terzo mandato per i governatori è l’ennesima forzatura di una maggioranza divisa e priva di visione, che usa il Parlamento come valvola di sfogo delle proprie tensioni interne. Cambiare le regole solo per risolvere equilibri politici fragili...

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Quella sul terzo mandato per i governatori è l’ennesima forzatura di una maggioranza divisa e priva di visione, che usa il Parlamento come valvola di sfogo delle proprie tensioni interne. Cambiare le regole solo per risolvere equilibri politici fragili è un errore grave e mina la credibilità delle istituzioni”. Lo dichiara la vicecapogruppo del M5S in Senato, Alessandra Maiorino.

“Porre un limite a due mandati nelle cariche monocratiche istituzionali – aggiunge – è una scelta giusta e coerente, pensata per evitare incrostazioni, i ruoli come il sindaco e il presidente di Regione sono postazioni di grande potere e la democrazia richiede un fisiologico ricambio. Oggi la Lega ha ottenuto in commissione Affari costituzionali il rinvio dei termini per gli emendamenti, puntando a guadagnare tempo per trovare un’intesa interna al centrodestra sul terzo mandato. Un comportamento che conferma come le regole democratiche vengano piegate a logiche di potere e interessi di parte. E su questo non siamo disponibili a baratti di sorta”.