Mongkol Thirakot, un uomo di 30 anni titolare di un negozio di abbigliamento online, è sotto processo per aver pubblicato 27 post su Facebook che sono stati ritenuti diffamatori nei confronti della famiglia reale.

Insulta la famiglia reale: condanna record

Il titolare del negozio è stato condannato dalla giustizia thailandese, in appello, a 50 anni di carcere: ha insultato la famiglia reale con diversi post su Facebook. Un gruppo di avvocati, che si batte per i diritti umani in Thailandia, ha dichiarato che questa è la condanna più pesante mai pronunciata per un crimine di lesa maestà. I giudici hanno aumentato di 22 anni una sentenza del tribunale di Chiang Rai, dove un attivista è stato condannato a 28 anni di reclusione lo scorso anno.

Le precedenti condanne

Mongkol Thirakot, durante il processo, è stato giudicato colpevole di altri 11 reati e farà ricorso in appello. Per lui si tratta della condanna più lunga per lesa maestà, la precedente condanna record risale al gennaio 2021: una donna è stata condannata a 43 anni per messaggi audio ostili alla monarchia pubblicati sempre sui social.

