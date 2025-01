Il contesto del derby romano

Il derby di Roma, una delle partite più attese e sentite del campionato di calcio italiano, non è solo un evento sportivo, ma anche un momento di grande tensione tra le tifoserie. La rivalità tra Roma e Lazio si manifesta non solo sul campo, ma anche nelle strade e nei pressi dello stadio Olimpico, dove le forze dell’ordine devono affrontare la sfida di garantire la sicurezza di tutti i presenti. In vista dell’ultima partita, le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza rigoroso per prevenire scontri e atti di violenza.

Le misure di sicurezza adottate

In preparazione del derby, la Questura di Roma ha implementato misure preventive significative. Le forze di polizia hanno delimitato le aree destinate a ciascuna tifoseria, impedendo il contatto tra i gruppi di sostenitori. Questo approccio ha dimostrato di essere efficace, poiché ha evitato situazioni di conflitto tra i tifosi romanisti e laziali. Tuttavia, nonostante le precauzioni, si sono registrate tensioni nei pressi di piazzale Ponte Milvio, dove circa 300 persone si sono radunate, travisate e pronte a provocare disordini.

Sequestri e denunce: la lotta contro la violenza

Durante le operazioni di controllo, le forze dell’ordine hanno sequestrato numerosi oggetti pericolosi, tra cui coltelli, spranghe e bombe carta. Questi ritrovamenti evidenziano la necessità di un monitoraggio costante delle tifoserie, poiché molti dei componenti dei gruppi ultras erano in possesso di armi improprie. Inoltre, un tifoso laziale è stato denunciato per il suo coinvolgimento in coreografie che hanno superato i limiti della legalità. La presenza di oggetti contundenti, come mazze da baseball e aste modificate, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza durante l’evento.

Il ruolo delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno svolto un ruolo cruciale nel mantenere l’ordine e prevenire violenze. Grazie a un attento lavoro di intelligence e alla pianificazione strategica, sono riuscite a contenere le tensioni e a garantire che il derby si svolgesse senza incidenti gravi. Tuttavia, la sfida rimane alta, poiché la cultura della violenza tra alcune frange di tifosi continua a rappresentare un problema significativo. La denuncia di un supporter trovato in possesso di un cacciavite dimostra che, nonostante gli sforzi, ci sono sempre elementi pronti a infrangere le regole.