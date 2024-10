Negli ultimi giorni al Grande Fratello, Tommaso Franchi ha espresso diverse lamentele riguardo alla sua mancanza di privacy, evidenziando come non possa rilassarsi da solo a causa della presenza della telecamera nel bagno: “Se qualcuno vuole liberarsi, non può farlo”.

Nelle ultime notti, ha sviluppato un’intimità particolare con Mariavittoria Minghetti, culminata in un bacio. L’idraulico toscano ha raccontato ai suoi amici che questa nuova connessione è influenzata dagli ormoni, usando termini poco delicati che sono giunti alle orecchie della ragazza. Mariavittoria lo ha dunque ammonito a non ripetere certe affermazioni in diretta: “Non è appropriato. Sii più cauto, hai capito? Non dire una cosa simile in trasmissione, è inopportuno farlo con una donna”.

Attrazione fisica senza sentimenti profondi

Durante una conversazione con Enzo Paolo, Carmen e Luca, Tommaso ha affermato che con Mariavittoria si tratta principalmente di una questione fisica. In un colloquio con i concorrenti più maturi, ha chiarito che la sua attrazione per lei non ha a che fare con sentimenti profondi, ma è legata a bisogni fisici. “Ho parlato con Mavi in un momento di insonnia, le ho espresso i miei pensieri. Per me è una questione di desiderio fisico, dopo un mese qui dentro, ho necessità di sentire quella connessione. Tuttavia, lei ha 24 anni e se desidera una relazione seria, è opportuno che lo sappia, visto che mi ha parlato delle sue poche esperienze amorose”.

In confessionale, gli hanno suggerito che forse le altre ragazze si potrebbero liberare.

“Ma che cosa intendono con liberarsi? Ho richiesto al Grande Fratello di far entrare una persona della mia età. Attualmente ho una relazione con Mariavittoria, ma è solo per attrazione fisica, perché quella parte mi manca.”