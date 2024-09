Tommaso Franchi e Ilaria Clemente sono tra i nuovi partecipanti non vip del programma Grande Fratello.

Lunedì, il Grande Fratello accoglierà nuovi partecipanti, tra cui 15 vip e 10 non vip, con solo 5 dei non vip che hanno firmato finora, secondo Davide Maggio. Alfonso Signorini ha dichiarato che la selezione dei partecipanti è stata frutto di mesi di ricerche e riunioni, sottolineando che la scelta non è stata solo sua. Ha aggiunto che il cast è forte nella sua diversità e che non ci saranno barriere tra vip e non vip, garantendo un gruppo variegato di giovani da vari professioni e sfondi.

Lunedì, il Grande Fratello accoglierà nuovi partecipanti, tra cui si contano 15 vip e 10 non vip. Tuttavia, secondo le informazioni rivelate da Davide Maggio, solamente 5 delle persone non celebri hanno firmato al momento per partecipare al programma. Gli aspiranti concorrenti sono: Ilaria Clemente, una trentenne romana; Yulia Bruschi, 26 anni, di Lucca; Michael Castorino, 35 anni, nativo di Varese; Luca Giglioli, 24 anni, di Reggio Emilia e Tommaso Franchi, 24 anni, residente a Siena. Secondo un sito locale senese, quest’ultimo è figlio di un imprenditore di moda e pelletteria e nipote dell’attuale capitano della contrada di Castelvecchio, Niccolò Rugani. Si prevede che a loro si uniranno Sara Pilla e Nicole Cresta.

Alfonso Signorini ha dichiarato: “Voglio precisare che la scelta dei partecipanti non spetta a me, il cast del Grande Fratello è frutto di lunghi mesi di ricerche e riunioni con il gruppo autoriale. E’ naturale che l’opinione di una persona possa avere più peso di un’altra, ma si tratta di una decisione presa in maniera democratica. In alcune occasioni, ho acconsentito alla partecipazione di persone che non mi convincevano pienamente, mentre altre volte ho insistito per includere chi non era ritenuto adatto dagli altri. Il cast di quest’anno è particolarmente forte grazie alla sua diversità. Non sarà più diviso tra vip e non vip, non ci saranno barriere, ma solo protagonisti con le proprie storie e personalità. Ci sarà un solido gruppo di giovani provenienti da differenti ambiti, dal medico all’idraulico, il che renderà, secondo me, il cast molto divertente”.