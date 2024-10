Secondo Selvaggia Lucarelli, Tommaso Marini apparirebbe eccessivamente raffinato durante le esibizioni di Ballando con le Stelle. Ha infatti commentato: “Sei stato un po’ monotono, hai portato a termine il tuo compito. La tua qualità è la grazia, e balli con grande eleganza. Ma in certi momenti manca un po’ di determinazione, di energia, di intensità. Hai una grazia eccessiva, ma poco carattere.”

Il feedback di Selvaggia Lucarelli

Questo feedback non è piaciuto affatto a Marini, che ha espresso il suo malcontento parlando con il team di produzione durante la settimana: “Forse voleva vedere il mio lato più virile? Se è così, saremmo tornati indietro nel tempo con certe affermazioni. È una riflessione che perde di valore, immagino non intendesse dire questo.”

In aggiunta, ha sottolineato: “Non cambierò il mio stile per una coreografia, se a qualcuno non piace, me ne farò una ragione.” Anche la sua partner di ballo, Sophie Berto, ha confermato il disappunto di Tommaso: “Era decisamente arrabbiato. Si è sentito attaccato personalmente, soprattutto su un aspetto di cui è molto orgoglioso, cioè la sua personalità.”

La risposta di Guillermo Mariotto

Riguardo alle parole di Selvaggia Lucarelli, durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha riportato in discussione quella definizione, dicendo: “Ti hanno detto che sei troppo aggraziato e femminile, ma stasera hai mostrato un lato più virile, una performance dove si mescolavano il maschile e il femminile.” Poco dopo, Selvaggia è stata costretta a chiarire la sua posizione.

Quando ho detto che in certi frangenti eri eccessivamente elegante, non avevo in mente il discorso di Mariotto riguardo al machismo e alla mascolinità. Anche Michael Jackson presentava movimenti eleganti, ma riusciva sempre a conservare una certa tensione nel suo corpo; del resto, lui era Michael Jackson. Per quanto riguarda la tua performance, nella prima parte sei riuscito a mantenere la tensione, mentre nella seconda metà sei diventato un po’ troppo rilassato. Il termine “elegante” in effetti può risultare poco appropriato e dare luogo a interpretazioni errate rispetto a quello che intendevo comunicare.