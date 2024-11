Investimenti per il futuro di Torino

Torino si prepara a un futuro luminoso nel settore turistico ed economico, grazie a una serie di investimenti strategici annunciati dal sindaco Stefano Lo Russo. Durante una diretta radiofonica, Lo Russo ha evidenziato l’importanza di potenziare l’aeroporto di Caselle, un tema che gli sta particolarmente a cuore. “Dobbiamo fargli fare un salto di qualità”, ha affermato, sottolineando la necessità di un incontro con i vertici di Sagat per discutere nuove rotte e il consolidamento di quelle esistenti.

Collegamenti e infrastrutture: una priorità per Torino

Il sindaco ha anche messo in luce il deficit infrastrutturale che affligge la città, un problema che ha radici storiche. “Le scelte fatte in passato non sono state brillanti”, ha dichiarato, facendo riferimento ai ritardi nei collegamenti ferroviari, come l’alta velocità con Lione e i collegamenti mancanti con la Liguria. Il 9 novembre, Torino firmerà un protocollo d’intesa con Savona per migliorare questi aspetti. “È fondamentale che Torino sia ben collegata con il resto d’Europa, soprattutto attraverso le ferrovie”, ha aggiunto Lo Russo.

Nuovi hotel per attrarre investimenti

Un altro punto cruciale per il sindaco è l’offerta alberghiera della città. “Stiamo dando continuità all’offerta turistica”, ha spiegato, evidenziando come questo sia un fattore chiave per attrarre investimenti nel settore. Torino ha bisogno di un incremento di hotel di categoria 3-4 stelle, ma anche di strutture di lusso, dove attualmente si registra una carenza. “Speriamo che il lavoro svolto possa portare nuovi investimenti in questo settore”, ha concluso Lo Russo, esprimendo ottimismo per il futuro turistico della città.