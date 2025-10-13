Toscana: Ascani (Pd), 'alternativa a destra che governa con propaganda c'è, c.sinistra unito vince'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Eugenio Giani confermato presidente della regione Toscana! I cittadini hanno scelto ancora la buona politica che ascolta i loro bisogni e costruisce sviluppo. L'alternativa alla destra che smantella e governa con la propaganda c'è: il centrosinistra...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Eugenio Giani confermato presidente della regione Toscana! I cittadini hanno scelto ancora la buona politica che ascolta i loro bisogni e costruisce sviluppo. L'alternativa alla destra che smantella e governa con la propaganda c'è: il centrosinistra unito vince". Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.