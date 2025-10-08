Toscana: Ceccardi, 'sindacato dovrebbe difendere lavoratori non delinquenti'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "La Cgil è ossessionata da Matteo Salvini e non perde occasione per attaccarlo con insulti e accuse ridicole. A Livorno il sindacato rosso parla di responsabilità ma dimentica che a ogni manifestazione organizzata o cavalcata dalla sinistra radicale ci s...

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – "La Cgil è ossessionata da Matteo Salvini e non perde occasione per attaccarlo con insulti e accuse ridicole. A Livorno il sindacato rosso parla di responsabilità ma dimentica che a ogni manifestazione organizzata o cavalcata dalla sinistra radicale ci sono lanci di pietre, cariche, feriti tra i carabinieri e la polizia". Così l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi.

"È inaccettabile che un sindacato che dovrebbe difendere i lavoratori si riduca a difendere dei delinquenti e a fare propaganda politica contro un ministro che sta lavorando per il Paese. Salvini non è né uno showman né un provocatore: è un uomo di Stato che affronta a viso aperto contestazioni violente e continua ad andare nei territori senza paura, mettendoci la faccia. Se davvero la Cgil vuole difendere la democrazia, dovrebbe prima di tutto isolare i violenti e smetterla di giustificare chi semina odio e scontri di piazza. Le forze dell’ordine meritano rispetto, non di essere esposte al rischio da chi fa politica con i caschi e le spranghe o comunque li tollera. Il vero atto di responsabilità oggi è sostenere chi lavora per infrastrutture, sicurezza e crescita, non fomentare assurde tensioni ideologiche", conclude.