Toscana: Conte, ‘vittoria netta, conferma bontà progetto politico’ (2)

(Adnkronos) - "Lavoreremo affinché l'azione di governo regionale possa essere indirizzata secondo gli obiettivi strategici che abbiamo già anticipato e condiviso in materia di tutela delle politiche del lavoro, dell'ambiente, di giustizia sociale, far crescere le imprese...

(Adnkronos) – "Lavoreremo affinché l'azione di governo regionale possa essere indirizzata secondo gli obiettivi strategici che abbiamo già anticipato e condiviso in materia di tutela delle politiche del lavoro, dell'ambiente, di giustizia sociale, far crescere le imprese sane, l'innovazione. Noi – prosegue Conte- ci saremo, per il nostro contributo abbiamo dato un contributo in un percorso per noi, come sapete, difficile e siamo lieti di aver contribuito anche noi".