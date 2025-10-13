Toscana: Nardella, 'valutato merito lavoro Giani'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "I toscani hanno valutato nel merito il lavoro di Giani e della sua giunta e hanno votato per un programma di conferma e rilancio del buongoverno progressista della Toscana". Lo dice Dario Nardella del Pd a La7. "La distanza sembra molto significativa, se l...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "I toscani hanno valutato nel merito il lavoro di Giani e della sua giunta e hanno votato per un programma di conferma e rilancio del buongoverno progressista della Toscana". Lo dice Dario Nardella del Pd a La7. "La distanza sembra molto significativa, se la tendenza è questa, possiamo essere abbastanza ottimisti", aggiunge.